وفاة والدة الفنان حسام داغر بعد تعرضها لأزمة صحية

توفيت والدة الفنان حسام داغر بأحد المستشفيات الخاصة بعد تعرضها منذ فترة لأزمة صحية في القلب، تم نقلها على إثرها إلى الرعاية المركزة بالمستشفى.وعانى حسام داغر، خلال الأيام الماضية على خلفية مرض والدته، ونشر صورة لوالدته، عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وقال: «يارب ما حيلتيش غير الدعاء ليكي من امبارح بايت في الشارع قدام المستشفى وبدعي وحاسس إن ربنا سامعني».وأضاف: «الدكاترة بيقولوا إنهم بيعملوا اللي يقدروا عليه خصوصًا بعد توقف عضلة القلب الصبح، ورجعتي تاني حتى في عدم وجود الضغط.. وقالوا إن زي ما إنا وأخواتي متمسكين بيها هي كمان متمسكة بينا وفي الحياة، وطلب مني أدعي لأنها بين الحياة والموت"».وطالب من الجمهور الدعاء لوالدته، قائلًا: «وحياة أغلى ما عندكم اللي يقدر يدعي يدعي.. الدعاء بيغير القدر زي المرة اللي فاتت كانت اتحسنت شوية وفاقت من الغيبوبة، وبصت وضحكت لنا وعرفتنا.. استحلفكم بالله الدعاء.. ودي آخر مرة أطلب فيها حاجه من أي حد.. يارب يارب شوفوا ضحكتها زي الأطفال إزاي يا رب يا رب خليك جمبي».