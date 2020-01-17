خالد عكاشة عن مؤتمر برلين: هناك إرادة دولية حقيقية لحل الأزمة الليبية

أكد خالد عكاشة، مدير المركز المصرى للفكر والدراسات، أن مؤتمر "برلين" المزمع عقده الأحد القادم دليل على وجود نية دولية حقيقية لحل الأزمة الليبية.وقال عكاشة خلال لقائه ببرنامج "المواجهة"، مع الإعلامية لما جبريل، على فضائية "إكسترا نيوز"، تعليقًا على فشل مؤتمر"موسكو"، إن السبب فى فشله وجود أطراف ليس لهم علاقة بالشرعية دخل الأراضى الليبية ومنهم ما يسمى بـ "برلمان طرابلس".وأوضح أن طيلة السنوات السابقة كانت خطوات المجتمع الدولى تجاه ليبيا لا تخرج عن التنديد الخفى، مشيرًا إلى أن تخاذل المجتمع الدولى سابقًا هو السبب فى تفاقم الأزمة الليبية.وطالب عكاشة ضرورة منع المجتمع الدولى للمليشيات داخل ليبيا لبناء وعلى ضرورة منع نقل المليشيات من سوريا إلى داخل الأراضى الليبية وعلى ضرورة بناء حكومة جديدة.وأوضح أن الطموح التركى داخل ليبيا أصبح واضح من خلال دعم تركيا للمليشيات الإرهابية وشحنها لعناصر داعش الإرهابية من سوريا إلى داخل الأراضى الليبية، مؤكدا على خرق تركيا للقانون الدولى من خلال اتفاق البرلمان التركى مع فايز السراج رئيس الوزراء الليبي المتهم بالخيانة.