سامح شكري يكشف الهدف من مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن الهدف من مؤتمر برلين هو وضع خارطة طريق لتحديد طبيعة الوضع في ليبيا، موضحًا أن مصر لها حدود بحرية وبرية مع ليبيا، ولهذا يهم مصر الوضع الليبي.وأضاف "شكري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع على فضائية "mbc masr"، مع الإعلامي عمرو أديب، مساء الجمعة، أن ما تم الاتفاق عليه بين حكومة فايز السراج، - غير المعترف بها- وتركيا ليس فيه أي تعدٍ على الحقوق المصرية، ولكنه اتفاق غير قانوني، وهو والعدم سواء.وعن التمثيل المصري في مؤتمر برلين، أوضح وزير الخارجية، أنه سيتم الإعلان عنه رسميًا خلال الساعات المقبلة.