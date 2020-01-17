بكرى: عبدالناصر سيعيش فى الذاكرة إلى الأبد (فيديو)

قدم الإعلامي مصطفى بكري، حلقة خاصة لإحياء ذكرى ميلاد الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، والتي وافقت أول أمس الأربعاء.وقال بكري، في مقدمة حلقة اليوم الجمعة، من برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "أحيت أسرة الزعيم الراحل وكثير من الفئات الشعبية والعربية ذكراه بالذهاب إلى الضريح وقراءة الفاتحة، وحضر المئات من المواطنين الذين ما زالوا حتى الآن يتذكرون أيام جمال عبدالناصر".وأضاف: "عبدالناصر لم يُنس ولن يُنسى، فإنه يعيش في الذاكرة إلى الأبد نتذكره ونتذكر مواقف وإنجازاته، ونروي حكاياته، صوره ستظل موجودة في القلوب وعلى الجدران".