«الري» تكشف معلومات مغلوطة روجت عن ملف سد النهضة (فيديو)

أكد محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الري، أنه خلال الأيام الماضية، وخاصة بعد انتهاء اجتماعات واشنطن برعاية أمريكية بحضور رئيس البنك الدولي، ووزراء الخارجية والري من مصر وإثيوبيا والسودان، ظهرت بعض المعلومات المغلوطة عن سنوات ملء خزان سد النهضة.وقال السباعي، في مداخلة هاتفية مع فضائية "ten": "هناك بيان ختامي تم الإعلان عنه وعن نتائج الاجتماع، وتم توضيح كل شيء عن كمية المياه المفروض تخزينها لسنوات الملء".وختم: "دور الوزارة توضيح المعلومة بكل شفافية للمواطن، وبالتأكيد هناك من هو مغرض وينشر معلومات خاطئة".