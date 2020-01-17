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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

«فن الواو».. لقاء أدبى بثقافة أسيوط

الجمعة 17/يناير/2020 - 07:19 م
ثقافة ديروط
ثقافة ديروط
حسام الضمراني
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أقيمت فعاليات اللقاء الأدبى الأسبوعي لنادي الأدب تحت عنوان "فن الواو" بقصر ثقافة ديروط برئاسة الأديب أحمد نادى بهلول، لمناقشة أعمال الأعضاء وطرح سبل تطوير الحركة الأدبية في ديروط، بحضور كوكبة من الأدباء والشعراء والمبدعين، منهم محمود ربيع، ومحمد سعد عبدالرحمن، والدكتور مدحت السيوطي، وسيد فاروق، ومنى حمدى عيد، وخالد محمود وزياد عاطف، والكاتبة عزة أحمد، والإعلامي وائل حمدان.

بدأت فعاليات اللقاء بالاستماع إلى الأديب أحمد نادى بهلول، والذي قدم نبذة مختصرة عن فن الواو هو فن من فنون الشعر الذي يتميز به أدباء صعيد مصر، ينظم الشعر الذي يسمى مربعات ويستخدم اللغة الشعبية، كما قدم بهلول بعض المربعات الشعرية في فن الواو، وأضاف الأدباء بعض القصائد الشعرية التي تنوعت ما بين الفصحى والعامية، واختتم اللقاء بمناقشتهم فيما يتعلق باللغويات والتقنيات الفنية للشعر.

وعقد بيت ثقافة صدفا ورشة حكي للطفل بعنوان "الثورة في عيون أطفالنا" حاضرها محمود مختار، تحدث فيها بأسلوب مبسط عن معنى كلمة ثورة والثورات التي قام بها المصريون في عصرنا الحديث، كما تحدث عن شهادة العالم للمصريين عندما قاموا بتنظيف الشوارع وتزيينها أثناء الثورة وبعدها، وما الذي استفدناه من الثورات التي مرت بمصر؟.

وفي الختام استمع المحاضر لأسئلة الأطفال، كما التقي مجموعة من الأدباء والشعراء والمبدعين بمحافظة أسيوط فى اللقاء الأسبوعي لنادي الأدب، وقدم الشعراء بعض القصائد الشعرية التي تنوعت ما بين الفصحى والعامية خلال الاجتماع والاستماع إلى أعمال أعضاء النادي الأدبية ومناقشة عدد من هذه الأعمال، ثم تحدث الشاعر محمود شوقي أبوناجي عن الشعر الفكاهي "الحلمنتيشى" مع بعض النماذج لهذا الفن.

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