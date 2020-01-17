«المؤتمر الدولى للتميز والجودةّ» يكرم كوكبة من النجوم.. غدًا

كشفت اللجنة العليا للمؤتمر الدولي للتميز والجودة، برئاسة الدكتور مرسال إبراهيم، عن انطلاق الدورة السابعة للمؤتمر، غدًا السبت، وأنه سوف يتم تكريم شخصيات عامة ومتميزة في مختلف مجالات الحياة، بتنظيم من مؤسسة دايموند بيراميد العالمية.وقال الدكتور مرسال إبراهيم، إن دورة المؤتمر هذا العام تتناول مبادئ التميز، ودورها في تقليص الهدر وتعزيز الإنتاجية، وترسيخ مقومات التميز، وضرورة انتقاء الشخصيات والشركات المتميزة في العمل، وأيضًا طرق التأثير الفريدة للخريطة الجينية علي الشخصيات المهمة، والوصول إلي الارتقاء الذاتي وأعلى درجات التميز والجودة في الحياة.ومن أبرز المكرمين في المؤتمر الدولي للتميز والجودة النجم أمير كرارة، والنجمة غادة عادل، والمنتج وليد منصور، والمطرب مصطفي قمر، والموسيقار العالمي عمر خيرت، والنجمة يسرا، والفنانة القديرة رجاء الجداوي، والإعلامي عمرو اللثيي، والإعلامية مها الصغير، والدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، والدكتور محمود ماجد قطب، عضو لجنة المؤتمر، ووكيل مجلس النواب الدكتور السيد الشريف، والشيخة الدكتورة هند القاسمي، من الإمارات، والنائب مجدي مليك، والدكتورة أنيسة حسونة، وعميد لاعبي العالم الكابتن أحمد حسن، والإعلامية مني عبد الغني، والدكتور محمد محمود لاشين، استشاري جراحة العيون بكلية الطب، والدكتور محمد عماد، استشاري جراحات التجميل.