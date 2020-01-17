التأمين الشامل.. نجاح أول جراحة قلب مفتوح دون شق الصدر فى بورسعيد

أجرى فريق جراحة القلب بمستشفى النصر التخصصي بمحافظة بورسعيد، التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل، اليوم الجمعة، أول جراحة قلب مفتوح بدون شق الصدر في المحافظة.أشار الدكتور قطب السيد، مدير المستشفى، في تصريحات صحفية، إلى أن الفريق الطبي المكون من: الدكتور أمير البسطويسى، والدكتور محمد شلبي، والدكتور محمد السعيد، وطاقم التمريض، أجرى جراحة قلب مفتوح لاستبدال الصمام "الميترالي"، وإصلاح الصمام ثلاثي الشرفات دون شق عظمة القص بالصدر، واستخدام طريقة التدخل المحدود عن طريق فتحة 8 سنتيمترات، أسفل الثدي للمريضة "م.ا.م"، 35 عامًا، والتي كانت تعاني من حمى روماتيزمية بالقلب، سببت لها ضيقًا شديدًا بالصمام "الميترالي"، وارتجاعًا شديدًا بالصمام ثلاثي الشرفات.من جانبه، أكد الدكتور أمير البسطويسي، استشاري جراحة القلب والصدر والقائم بالعملية، على أن هذا النوع من الجراحات يقلل من آلام ومضاعفات ما بعد الجراحة، مما يقلل فترة إقامة المريض بالعناية المركزة والمستشفى، والعودة للحياة الطبيعية في أقل وقت، إضافة إلى الميزة التجميلية لهذا النوع من الجراحات.