رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 17 يناير 2020 الموافق 22 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

5 وفيات بالوسط الفنى فى 2020.. فنانون رحلوا وآخرون فقدوا أقرباء

الجمعة 17/يناير/2020 - 03:44 م
ماجدة الصباحي
ماجدة الصباحي
سوزان يونس
طباعة
ودّع الوسط الفني، مطلع العام الحالي، عددًا من النجوم الذين شكلوا جزءًا كبيرًا من وجدان وذاكرة السينما المصرية، بالإضافة إلى بعض ممن تربطهم علاقة قرابة بفنانين داخل الوسط، وفي هذا التقرير "الدستور" يرصد أبرز الأسماء التي ودعها الوسط الفني هذا الشهر.

ماجدة الصباحي:
استيقظ الوسط الفني صباح أمس الخميس على نبأ وفاة الفنانة الكبيرة ماجدة الصباحي، عن عمر ناهز 89 عامًا، بعد سلسلة حافلة بالنجاحات الفنية المختلفة، حيث جسدت الصباحي خلال مشوارها الفني شخصيات مختلفة منها السياسي والاجتماعي والرومانسي.

إبراهيم فرح:
قدم الفنان إبراهيم فرح مسيرة من الأعمال الفنية الناجحة، واستطاع من خلال الأدوار التي قدمها في الدراما أن يقضي على المعتقد الخاطئ بأن بطل العمل - وحده - هو من يُشكل الشكل العام للعمل الدرامي، والسبب المباشر لنجاحه.

وقد أعلنت "سارة" ابنة الفنان إبراهيم فرح نبأ وفاة والدها داخل أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة المهندسين، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، عن عمر يناهز الـ68 عامًا.

نادية رفيق:
أعلن الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" خبر وفاة الفنانة نادية رفيق، مصحوبًا بصور للفنانة الراحلة وعلق عليها قائلًا: "الراحة الأبدية أعطها يا رب وبنورك الدائم فلتضئ لها ولتستريح بسلام آمين".

وقدمت رفيق خلال مسيرتها الفنية عددًا من الأعمال الفنية المؤثرة، واشتهرت طوال سنوات تواجدها داخل الوسط الفني بتقديم دور الأم، فكانت أمًا للغالبية العظمى من نجوم السينما.


ولم تقتصر فاجعة الوسط الفني على وفاة ثلاثة أسماء من نجومها اللامعين فقط، وإنما طال الحزن قلوب آخرين بفقدان شخص عزيز من ذويهم وأهليهم من الدرجة الأولى.

والد إيهاب توفيق:
في حادث مفجع توفي والد الفنان إيهاب توفيق متأثرًا بحالة الاختناق والحريق الذي نشب داخل الفيلا الخاصة بهم بسبب "المدفأة"، وراح الأب ضحية هذا الحريق، حيث كان متواجدًا في الغرفة مصدر الحريق.

مدير أعمال محمد منير:
رحل مدير أعمال الفنان محمد منير الذي تربطه به علاقة قرابة فضلًا عن زواجه من شقيقته، وظهر الحزن جليًا على وجه منير أثناء تشيع الجثمان إلى مثواه الأخير، نظرًا للعلاقة التي كانت تربطهما أكبر من مجرد علاقة فنان بمدير أعماله.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

10 معلومات عن مؤلف نسر الصعيد قبل زفافه بـ24 ساعة

رئيس البيت الفني للمسرح ينعى وفاة الفنان مصطفى الشامى

البيت الفني للمسرح ينعي المخرج أحمد خضر

منير يبكي: كيف شخّص الطب النفسي أحزان الكينج؟

موضوعات متعلقة

منذ يوم

مصادر تكشف أسباب غضب أردوغان لمداهمة شقة «باب اللوق»

منذ ساعة

وفاة طبيبة ثالثة من ضحايا حادث المنيا

منذ حوالي 23 ساعة

للمرة الثانية.. نقل منى فاروق للمستشفى (صورة)

منذ يوم

الوجه الخفى لـ على الكسار.. «مارس أعمالًا وحشية ضد هؤلاء الممثلات»

الصور

image description

الظهور الأول لـ«بادجى» فى مران الأهلى

image description

نجل نادية رفيق: ما يخفف عنا الفراق أنها في مكان أفضل الآن

image description

بدء مراسم دفن جثمان نادية رفيق بكنيسة سريان

image description

توافد ذوى نادية رفيق بكنيسة السريان

image description

صور جنازة الفنانة ماجدة الصباحى من مسجد مصطفى محمود

الأكثر قراءة

وفاة طبيبة ثالثة من ضحايا حادث المنيا

تفاصيل التحركات المصرية اليونانية لإفساد مخططات أردوغان في ليبيا

وفاة الفنان إبراهيم فرح عن عمر يناهز 68 عاما

تشييع جنازة الفنانة ماجدة من مسجد مصطفى محمود (فيديو)

إنفوجراف

image description

5 فئات لتحصيل رسوم النظافة في مشروع القانون الجديد (إنفوجراف)

image description

التخطيط: مصر تتصدر الوجهات العالمية الصاعدة فى 2020 (إنفوجراف)

image description

9 معلومات عن قاعدة برنيس الجو بحرية (إنفوجراف)

image description

الموعد الأخير لحجز رحلات القدس

أيام زمان

الوجه الخفى لـ على الكسار.. «مارس أعمالًا وحشية ضد هؤلاء الممثلات»

أنا جميلة بوحيرد.. ماذا قالت ماجدة الصباحي عن أشهر أفلامها؟

خطايا الرجال فى حياة ماجدة الصباحى.. «موافقة أتزوج بائع فول»

أسرار «المخرجة» ماجدة الصباحى.. «تخجل من كلمة أكشن»

نجم الساعة

الوجه الخفى لـ على الكسار.. «مارس أعمالًا وحشية ضد هؤلاء الممثلات»

الصحة

الصحة العالمية تحذر من عدم تطوير المضادات الحيوية

الإجهاض المبكر يعرض لتوتر ما بعد الصدمة

ليس الاكتئاب فقط.. عوامل خطر الانتحار

ارتفاع ضحايا السجائر الإلكترونية لـ60 أمريكيًا

الرئيس نيوز

تشييع جثمان ماجدة الصباحي وسط حضور فني

وزيرة التعاون الدولى تصطحب وفد "البنك الدولى" فى جولة بمنطقة الأهرامات

التخطيط: انخفاض معدل التضخم العام لأقل مستوياته والنمو الأعلى منذ 10 سنوات

التخطيط: إطلاق النسخة المحدثة من رؤية 2030 خلال 3 أشهر

منوعات

ممرضة تقتل زوجها بـ«القطرة» وتعاقب بالسجن 25 عاما

شاب يعرض 12 مليون كلمة سر مسروقة للبيع عبر الإنترنت

ماركة أزياء شهيرة تتوقف عن استخدام جلد الكنغر

نيسان تعاقب «المديرين» بعد قضية غصن

كشكول

جامعة سوهاج تعلن عن مسابقات الأسبوع الأول للجامعات فبراير 2020

التعليم العالي تعلن بدء التشغيل التجريبي للبوابة الإلكترونية ٣٦٥ صحة

التعليم العالي تعلن شروط جديدة للمعينين بمعاهد الإعلام واللغات

مجلس الوزراء: نقص الأدوية بالمعهد القومي للأورام غير صحيح

إسلام سياسي

33 مليونًا و674 ألفًا ومائتا جنيه لصيانة وترميم 125 مسجدًا

«الحفاظ على الآثار التاريخية» أحد أبرز منشورات الأزهر بمعرض الكتاب

بالتفاصيل.. أنشطة المؤسسات الدينية فى معرض الكتاب 2020

وزير الأوقاف يصلي الجمعة بمسجد الميناء الكبير بالغردقة

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
لويس عوض والعصر العثمانى
مدحت بشاى
معرض الكتاب والعدالة الثقافية
جمال طه
المبادرة الروسية التركية ومحاولة اختطاف الملف الليبى
ماجد حبته
بيان برلين ينعى الأمم المتحدة!
المزيد

الثقافة

ثقافة القليوبية تناقش كتاب «ترانيم الحب»

يوم تثقيفي عن الحيوانات في متحف الطفل الأحد

عواض يشهد الفعاليات الثقافية والفنية بقصر شرم الشيخ

وزيرة الثقافة: فوز الحجار بجائزة قابوس تميز للفن المصري