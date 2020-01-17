ماركة أزياء شهيرة تتوقف عن استخدام جلد الكنغر

ووفقًا للمدافعين عن حقوق الحيوان، تقتل أستراليا سنويًا 2.3 مليون من الكنغر لأغراض تجارية، ويتم استخدام الحيوانات بما في ذلك للغذاء، ولكن الجلد هو مورد ثمين، وأكبر مستورد له هو إيطاليا.

توقفت ماركة الأزياء الإيطالية "فيرساتشي" عن استخدام جلد الكنغر في مجموعاتها، وذلك بعد أن تلقت ضغوطًا من منظمة رعاية الحيوان.ولا تعتبر فيرساتشي هي الشركة الوحيدة التي حظرت جلد الكنغر، فقد طلبت منظمة رعاية الحيوان من شركة "Diadora" التخلي عن جلد الكنغر ولن تعلن الأخيرة عن قرارها أيضًا.