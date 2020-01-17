«أزرق أبيض» يتفوق على الليكود.. و64% يؤيدون محاكمة نتنياهو

أظهر استطلاع إسرائيلي للرأي، تفوق حزب «أزرق أبيض» برئاسة بيني جانتس، على حزب الليكود، بزعامة بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء المنتهية ولايته، بفارق أربعة مقاعد خلال انتخابات الكنيست المقرر لها في 2 مارس المقبل، حيث حصل الأول على 34 مقعدًا، مقابل 30 فقط للثاني.وأوضح الاستطلاع، الذي أجرته صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، أن القائمة العربية المشتركة ستحصل على 14 مقعدًا، بينما يحصل حزب «إسرائيل بيتنا»، برئاسة أفيجدور ليبرمان على 8 مقاعد، فيما حصل تيار اليمين على 54 مقعدًا، مقابل 58 لليسار.وكذلك، خلال الاستطلاع، وافق 64% من الإسرائيليين على محاكمة نتنياهو في قضايا الفساد ضده، وعدم منحه حصانة قضائية من الكنيست، فيما عارض 36% محاكمته.وأعلن الكنيست الإسرائيلي، في 12 ديسمبر الماضي، عن حله رسميًا والتوجه لانتخابات إسرائيلية ثالثة، تعقد في 2 مارس المقبل، وذلك بعد انتهاء مهلة الـ21 يومًا، بعدم التوافق على شخص يتولى تشكيل الحكومة، كما جاء قرار الكنيست بتمرير مشروع قرار حله، بالقراءتين الثانية والثالثة، بأغلبية الأصوات.