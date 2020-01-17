151.7 مليون جنيه مبيعات الأجانب بالبورصة الأسبوع الماضي

قالت إدارة البورصة المصرية، إن تعاملات المستثمرين الأجانب اتجهت نحو البيع لدى معاملات الأسبوع المنقضي مسجلة صافي بيع بقيمة 151.7 مليون نيه، بينما سجل المستثمرون العرب صافي بيع بقيمة 87.9 مليونا.يذكر أن صافي تعاملات المصريين استحوذت على 65.3 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ بداية العام، وذلك بعد استبعاد الصفقات، بينما استحوذ الأجانب على 25.5 % وسجل العرب 9.2 %، وسجل الأجانب صافي بيع بنحو 161.5 مليون جنيه، وسجل العرب صافي بيع بنحو 151 مليون جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.