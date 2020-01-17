استحواذ مصري على 64.2 % من تعاملات البورصة

تراجعت قيم التعاملات بالبورصة لدى معاملات الأسبوع المنقضي، حيث سجلت قيمة التعاملات نحو 12.6 مليار جنيه، مقارنة بـ13.2 مليار جنيه الأسبوع الماضي، فيما بلغت أحجام التعاملات نحو 1.059 مليار ورقة مالية، مقابل 682 مليون ورقة مالية الأسبوع الماضي.وكشفت إدراة البورصة عن تنفيذ نحو 100 ألف ورقة مالية، خلال تلك الفترة، مقابل 85 ألف عملية الأسبوع الماضي، موضحة أن الأسهم استحوذت على 32.56 % من إجمالي قيم التداول داخل المقصورة، فيما استحوذت السندات على نحو 67.44 خلال الأسبوع.وأشارت البورصة، إلى أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 64.2 % من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ المستثمرون الأجانب على 25.6 %، والعرب على 10.1 % وذلك بعد استبعاد الصفقات.