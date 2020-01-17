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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«العصار» يلتقى وزير الدفاع الكويتي ويتفقد معرضًا للطيران

الجمعة 17/يناير/2020 - 10:00 ص
التقى محمد سعيد
التقى محمد سعيد العصار مع الشيخ أحمد منصور
إيمان ماهر
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التقى الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، بكل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح، ورئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن محمد خالد الخضر، وذلك لبحث سبل تعميق التعاون المشترك بين الجانبين.

جاء ذلك خلال مشاركة "العصار" بمعرض الكويت الدولي للطيران 2020، والمقام خلال الفترة من 15 حتى 18 يناير الحالي تحت رعاية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت.

في البداية نقل "العصار" تحية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، للشيخ صباح الأحمد الجابر أمير الكويت، وكذا تحيات الفريق أول محمد أحمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لسمو الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي.

وخلال اللقاء أعرب "العصار" عن سعادته بهذه الزيارة التي تأتي تأكيدا على عمق العلاقات التاريخية وركيزة لتطوير العلاقات المستقبلية بين البلدين الشقيقين، واستعرض الوزير الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية والبشرية المتوفرة بالشركات والقطاعات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي في مختلف مجالات التصنيع العسكري والمدني، إلى جانب استعراض أهم المنتجات العسكرية التي تصنعها شركاتها، وأجرى عرضا تقديميا عن العربات المدرعة ST-100 وST-500 من إنتاج مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي).

وأشاد العصار بالتنظيم الجيد للمعرض الذي يعد ملتقى للشركات العالمية، معربا عن تطلعه لمشاركة دولة الكويت بمعرض الأمن والدفاع "إيديكس 2020" والمخطط إقامته خلال شهر ديسمبر المقبل في مصر.

ومن جانبه عرض الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح وزير الدفاع الكويتي، إمكانية التعاون في مجالات تصنيع بعض المعدات الدفاعية وأثنى على الإمكانيات المصرية في مجال الصناعات الدفاعية، مؤكدا على الدور الوطني الذي تقوم به مصر لمواجهة الإرهاب في المنطقة، مثمنًا ما تم بذله من جهود خلال السنوات الخمس الماضية لتحقيق الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات الخارجية لمصر.

يشار إلى أن هذا المعرض والذى تنظمه الكويت للمرة الثانية، ويُعقد خلال الفترة من 15 حتى 18 يناير الحالي، بمشاركة أكثر من 37 دولة وأكثر من 300 شركة، وشهد المعرض إقامة عرض أرضي للطائرات، وقد شاركت 5 دول بعرض جوي.

يذكر أن العصار تفقد والوفد المرافق له أجنحة معرض الكويت الدولي للطيران 2020، وأشار إلى أن هذه الزيارة تأتي من منطلق الحرص على المشاركة في المعارض الدولية التي تمثل فرص هامة لتبادل الخبرات الفنية والتكنولوجية مع الشركات العالمية وفتح مجالات جديدة للتعاون، مشيدا بتنظيم دولة الكويت لهذا المعرض على أعلى مستوى، كما دعا عدد من الشركات المشاركة بالمعرض للمشاركة في معرض الأمن والدفاع "إيديكس 2020" والمخطط إقامته خلال شهر ديسمبر المقبل في مصر.

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