خالد النبوي: يوسف شاهين بالنسبة لي كل حاجة

استعاد الفنان خالد النبوي ذكرياته مع المخرج الراحل يوسف شاهين، والذي شاركه في أهم وأنجح أعماله.وقال خلال لقائه في برنامج "أسرار النجوم"، مع الإعلامية إنجي علي، والمذاع عبر "نجوم إف إم": "يوسف شاهين بالنسبة لي كل حاجة، ولو مفيش المهاجر كان خالد النبوي بقى حاجة تانية في الفهم والطريق وكل حاجة، هو كوّن جزء كبير من العلام الكبير اللي عرفته في الدنيا، وهو كبير الحكاية بتاعتنا دي كلها".وأضاف: "بفتقد الخيال بتاعه وعشقه للشغلانة وتواضعه رغم عبقريته".وكشف خلال اللقاء أنه كان يشعر أنه لن يستطيع تقديمها ومنها المهاجر اللي اعتذرت عنه بالفعل، وروحت للأستاذ يوسف شاهين، واللي قال لي أنا اللي هقول أنت هتنفع ولا لأ".