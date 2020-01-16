خالد النبوى يكشف سر اعتذاره عن «المهاجر»

تحدث الفنان خالد النبوي، عن تعامله مع الشخصيات التي يقدمها وكيف يستعد لها ويدخل في أجوائها؟وقال خلال لقائه في برنامج "أسرار النجوم"، مع الإعلامية إنجي علي، والمذاع عبر "نجوم إف إم": "لازم أحس إن الشخصية دي فيها حاجة مش هعرف اعملها علشان يكون فيه تحدي".وأضاف: "فيه أدوار أنا كنت حاسس إني مش هعرف اعملها ومنها المهاجر اللي اعتذرت عنه بالفعل، وروحت للأستاذ يوسف شاهين، واللي قال لي أنا اللي هقول أنت هتنفع ولا لأ".وتابع: "علي الحلواني في الديلر، واللي في أول مشهد وأنا في الحارة كنت مش لاقي الشخصية لسه، لكن لما وصلت نص الحارة وبزعق بصوت عالي، بقيت علي الحلواني".وعن دوره في فيلمه الجديد "يوم وليلة"، قال: "في أول مشهد نعمل بروفة واتنين وتلاتة ويقولوا نصور، أقول لسه أنا خالد مش منصور الذهبي، لحد ما دخلت في الشخصية، وفي "ممالك النار"، في أول مشهد لشخصية طومان باي كان صعب جدًا كان في الحلقة الرابعة أو الخامسة كنت رايح أقابل قاضي القضاة، وكان بالنسبة لي خاين وأنا بتاع المخابرات، لحد ما لقيت نفسي بحط رجلي عالمكتب في وشه بشكل عفوي واللوكيشن اتقلب، قلت لهم ده بالنسبة لي خاين لكن بالنسبة لكم هو قاضي القضاة".