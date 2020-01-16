رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 17 يناير 2020 الموافق 22 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

خالد النبوى يكشف سر اعتذاره عن «المهاجر»

الخميس 16/يناير/2020 - 11:35 م
الفنان خالد النبوي
الفنان خالد النبوي
سناء إسماعيل
طباعة
تحدث الفنان خالد النبوي، عن تعامله مع الشخصيات التي يقدمها وكيف يستعد لها ويدخل في أجوائها؟

وقال خلال لقائه في برنامج "أسرار النجوم"، مع الإعلامية إنجي علي، والمذاع عبر "نجوم إف إم": "لازم أحس إن الشخصية دي فيها حاجة مش هعرف اعملها علشان يكون فيه تحدي".

وأضاف: "فيه أدوار أنا كنت حاسس إني مش هعرف اعملها ومنها المهاجر اللي اعتذرت عنه بالفعل، وروحت للأستاذ يوسف شاهين، واللي قال لي أنا اللي هقول أنت هتنفع ولا لأ".

وتابع: "علي الحلواني في الديلر، واللي في أول مشهد وأنا في الحارة كنت مش لاقي الشخصية لسه، لكن لما وصلت نص الحارة وبزعق بصوت عالي، بقيت علي الحلواني".

وعن دوره في فيلمه الجديد "يوم وليلة"، قال: "في أول مشهد نعمل بروفة واتنين وتلاتة ويقولوا نصور، أقول لسه أنا خالد مش منصور الذهبي، لحد ما دخلت في الشخصية، وفي "ممالك النار"، في أول مشهد لشخصية طومان باي كان صعب جدًا كان في الحلقة الرابعة أو الخامسة كنت رايح أقابل قاضي القضاة، وكان بالنسبة لي خاين وأنا بتاع المخابرات، لحد ما لقيت نفسي بحط رجلي عالمكتب في وشه بشكل عفوي واللوكيشن اتقلب، قلت لهم ده بالنسبة لي خاين لكن بالنسبة لكم هو قاضي القضاة".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عرفوه بالحزن.. عمر طاهر: عمرى ما رضيت عن نفسى ولا فرحت بنجاحى

حلا شيحة: خلعى الحجاب مسألة شخصية و"الصاوى" انتهك خصوصيتى

ممدوح شناوي: دخلت الفن بالصدفة.. وأتمنى الوقوف أمام أحمد حلمي (حوار)

ابنة جلال الشرقاوي تهاجم محمد سعد: استلف مني 2000 جنيه في بدايته

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 10 ساعات

أبوشقة يكشف عن موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة

منذ حوالي 15 ساعة

انهيار أجزاء من كوبري محرم بك في الإسكندرية

منذ حوالي 5 ساعات

تحذير مصري يوناني إيطالي من خطورة غزو تركيا لليبيا

منذ حوالي 11 ساعة

اعتناق «اليهودية».. شائعة لاحقت الراحلة «ماجدة»

الصور

image description

انطلاق فعاليات مؤتمر الأورمان للتنمية المستدامة بالأقصر

image description

القاهرة وناسها.. صور حرة

image description

مباراة الأهلي وطنطا في الدوري المصري

image description

كبار رجال الدولة فى عزاء نجل الدكتورة مايا مرسي

image description

مؤتمر إعلان تفاصيل السوبر بين الأهلي والزمالك

الأكثر قراءة

رسالة شديدة اللهجة من واشنطن إلى تركيا بشأن ليبيا

للمرة الثانية.. نقل منى فاروق للمستشفى (صورة)

أول تعليق من «ترامب» على محاكمته أمام مجلس الشيوخ

«الأرصاد» تحذر من طقس الجمعة: أمطار مصحوبة برياح

إنفوجراف

image description

التخطيط: مصر تتصدر الوجهات العالمية الصاعدة فى 2020 (إنفوجراف)

image description

9 معلومات عن قاعدة برنيس الجو بحرية (إنفوجراف)

image description

الموعد الأخير لحجز رحلات القدس

image description

حصاد قطاع الأوقاف في 2019 (إنفوجراف)

أيام زمان

الوجه الخفى لـ على الكسار.. «مارس أعمالًا وحشية ضد هؤلاء الممثلات»

أنا جميلة بوحيرد.. ماذا قالت ماجدة الصباحي عن أشهر أفلامها؟

خطايا الرجال فى حياة ماجدة الصباحى.. «موافقة أتزوج بائع فول»

أسرار «المخرجة» ماجدة الصباحى.. «تخجل من كلمة أكشن»

نجم الساعة

الوجه الخفى لـ على الكسار.. «مارس أعمالًا وحشية ضد هؤلاء الممثلات»

الصحة

افتتاح المؤتمر الأول فى مصر للعلاجات النفسية والعمل الجماعي (صور)

كفيف يحول عينه لـ«كاميرا فيديو»

دراسة جديدة عن إدمان السكر

5 خطوات للتخلص من توتر الحمل

الرئيس نيوز

غلق جزئي لشارع الهرم لمدة 3 أيام

مصرع 3 جنود أتراك خلال هجوم في سوريا

فرنسا ترسل حاملة الطائرات شارل ديجول إلى الشرق الأوسط

أول طلب من ترامب بشأن محاكمته أمام مجلس الشيوخ

منوعات

منتخب مصر جاهز لمواجهة كينيا في أمم أفريقيا لكرة اليد

قبل 66 مليون عام.. سقوط كويكب على الأرض سبب انقراض الديناصورات

«كيشو» يتوج بالميدالية الذهبية في بطولة إيطاليا الدولية للمصارعة

«كله يشخلن».. قط يحل مشاكلك بـ330 ألف دولار

كشكول

مستند.. قواعد جديدة لاختيار قيادات الإدارات التعليمية والمدارس

تعرف على قواعد تصحيح عربي الشهادة الإعدادية بالقاهرة

''تعليم الشرقية'': الانتهاء من استعدادات امتحانات الشهادة الإعدادية

مراجعة نهائية في اللغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية

إسلام سياسي

تفاصيل تشكيل أردوغان «جيش المرتزقة» لزعزعة استقرار الشرق الأوسط

2 مليار و73 مليون ليرة مخصصات سرية.. عجز كلى فى الموازنة التركية

أردوغان يُعاند: سنرسل قوات إلى ليبيا

القبض على مفتى داعش فى الموصل

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
لويس عوض والعصر العثمانى
مدحت بشاى
معرض الكتاب والعدالة الثقافية
جمال طه
المبادرة الروسية التركية ومحاولة اختطاف الملف الليبى
ماجد حبته
بيان برلين ينعى الأمم المتحدة!
المزيد

الثقافة

سامح سليمان يناقش «قهوة فرنساوي» بصالون علمانيون

قاسم حداد يقبل رأس رفعت سلام.. كواليس حفل ختام «القاهرة للشعر»

«تاريخ التبت» في إصدار جديد عن بيت الحكمة

أحمد خالد توفيق يعود للحياة: طبعة جديدة من «خواطر سخيفة»