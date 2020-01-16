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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

جمارك الأقصر تضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية

الخميس 16/يناير/2020 - 10:06 م
جمارك
جمارك
راندا التوني
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تمكنت الإدارة العامة لجمارك الأقصر، من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من مطار القاهرة (دولى- داخلى) على طائرة مصر للطيران رقم 359 كونيكشن بإدارة تفتيش الركاب اشتبه أحمد فارس مأمور الجمرك فى الأمتعة الشخصية الخاصة بالراكب ح.ھ.م مصرى الجنسية.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة عبير جمعه خليل وعادل صلاح محمد بإشراف الحسين على عبدالله مدير إدارة الفحص بالأشعة فتم تأكيد الاشتباه.

وتم تشكيل لجنة جمركية لتفتيش الحقائب فتبين وجود 40 عبوة أدوية بشرية وفيتامينات منها B12 وأوميجا وانتراكتك وناترول بيوتن وأنواع أخرى مختلفة بإجمالى 1655 قرص مخبأة داخل حقائبه الشخصية.

قرر ياسين احمد مصطفى مدير عام جمارك الأقصر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي وتحريز المضبوطات والعرض على نيابة بندر الأقصر وحرر المحضر عبد الجواد حمام رئيس قسم التهرب الجمركي.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

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