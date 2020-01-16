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سياسي

«المصريين»: طلب فرنسا الانضمام لمنتدى غاز المتوسط يوضح ثِقل مصر

الخميس 16/يناير/2020 - 09:43 م
حسين أبو العطا
حسين أبو العطا
إسلام نصير
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أكد الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، أن منتدى غاز شرق المتوسط خطوة في طريق التنمية الحقيقية وتحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة، مشيرا إلى أن هذا المنتدى فرصة حقيقية لتحقيق التقدم المنشود في قطاع الطاقة لمصر.

وأضاف "أبو العطا"، في بيان مساء اليوم الخميس، أن المنتدى تأسس في يناير عام 2019، وتضم عضويته "مصر، قبرص، اليونان، إيطاليا، الأردن، والسلطة الفلسطينية"، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تعد إنجازًا جديدًا يُضاف لإنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.

وأوضح أن المنتدى يعكس أهمية وثقل مصر إقليميا في صناعة الغاز الطبيعي وبالأخص في منطقة شرق المتوسط، مشيرا إلى أن مصر تحت قيادة الرئيس السيسي تستثمر كل شيء لتحقيق عائد حقيقي لمصر والمصريين.

وعن طلب فرنسا وأمريكا الانضمام لمنتدى شرق المتوسط، قال رئيس حزب "المصريين": "إن هذا الطلب يشير إلى أهمية المنتدى وثقل مصر الإقليمي الحقيقي في المنطقة والعالم"، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي لا يكل ولا يمل ويعمل بكل جهد في جميع الاتجاهات والمحاور من أجل رفع اسم مصر عاليا وأن تظل راية مصر خفاقة دائما؛ لافتا إلى أن طلب فرنسا وأمريكا يؤكد أن مصر أصبحت وبلا شك تُنافس وتُناطح الدول العظمى في كل شئ بل وأصبحت الدول العالمية تطلب الانضمام لمصر في مسيرتها التقدمية.

وأشار إلى أن مصر تعمل على أن تكون مركزا إقليميا للغاز منذ فترة واليوم نمتلك بنية تحتية قوية تؤهلنا لأن نصبح مركزًا إقليميًا لتجارة وتداول الغاز بمنطقة البحر المتوسط ومنها الشبكة القومية للغازات الطبيعية وكذلك مصانع الإسالة والتي تقع على شواطئ البحر المتوسط وهي مصانع إدكو ودمياط لإسالة الغاز الطبيعي والتي تُعد من أضخم مصانع إسالة الغاز كما أنها لديها إمكانيات للتوسع مستقبليا في الطاقة الاستيعابية للمحطات.

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