المشدد 10 سنوات و100 ألف غرامة لتاجر هيروين بالشروق

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد منصور حلاوة، بمعاقبة المتهم "ع.م"، عامل، بالسجن 10 سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه، للاتجار فى الهيروين بالشروق، صدر الحكم بعضوية المستشارين محمد فرج السعدنى، وحسام الدين فتحي، وأمانة سر سعيد عبدالستار، ومجدي شكري.وأسندت النيابة للمتهم في أمر الإحالة أنه أحرز بقصد الاتجار- بنطاق دائرة الشروق محافظة القاهرة- جوهر الهيروين المخدر فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، وثبت من تقرير المعمل الكيماوى أن المخدر المضبوط مع المتهم لجوهر الهيروين المدرج بقانون المخدرات، وأقر المتهم بحيازة الهيروين بقصد الاتجار.