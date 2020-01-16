حبس عاطل لسرقته إطارات السيارات ليلا بالقليوبية

قرر زياد الباسل، وكيل أول نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لسرقته إطارات السيارت ليلا "الاستبن"، أثناء وقوف السيارات أسفل المنازل، ويقوم بوضع حجر مكان الإطار داخل السيارة.عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، ويدعى "م ع س"، "26 سنة"، أثناء قيادته سيارة ملكه، وبتفتيشها عثر بداخلها على كمية من الحجارة، واعترف بارتكابه وقائع السرقات.وقال المتهم إنه ارتكب 6 وقائع سرقات بنفس الأسلوب، وأرشد عن المسروقات داخل مخزن فى محل سكن، وأكد أنه يستقل سيارته الملاكى ويسير فى شوارع المدينة ليلا، ثم يتوقف أمام أى عمارة سكنية، ويضع سيارته بجوار السيارة المراد سرقة إطارها، ثم يحل "الاستبن" منها ويضع حجرا مكانه ثم يضع الاستبن فى سيارته ويهرب من المكان مسرعا.كانت البلاغات قد تعددت أمام المقدم محمد الشاذلى، رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، من أصحاب السيارات بسرقة الإطار "الاستبن" من سياراتهم أثناء وقوفها أسفل العمارات والمساكن، وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلا يقوم بسرقة الإطار "الاستبن".