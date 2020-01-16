«بالإحالة للمعاش والخصم».. التأديبية تجازى 14 مسئولا بالتموين

أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمها في قضية اتهام ١٤ مسئولا بوزارة التموين والتجارة الداخلية بالإحالة للمعاش والخصم والوقف عن العمل، لمساسهم بالمصلحة المالية للدولة، من خلال استيلاء مراقب مالي سابق علي مكافآت ومبالغ مالية دون وجه حق، وذلك برئاسة المستشار حاتم داوود، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.وتضمن الحكم مجازاة المراقب المالي لوزارة المالية لدي وزارة التموين والتجارة الداخلية سابقًا، بعقوبة الإحالة للمعاش، كما خصمت ٣٠ يومًا من أجر كاتب بوزارة المالية، ومراجع حسابات، وكاتب بوزارة التموين والتجارة الداخلية، وبالوقف عن العمل لمدة شهرين مع صرف نصف الأجر لمدير إدارة الحسابات بالوزارة، ورئيس قسم الحسابات، ومراجع حسابات، وموظفة بقسم الشطب بإدارة الحسابات.وغرمت موظفة سابقة بإدارة الحسابات والمسئولة عن تحرير الشيكات، ومسئول خزينة سابق، بغرامة تعادل ضعف أجرهما، وغرامة للمشرف السابق على حسابات صندوق دعم وتطوير الخدمات التموينية تعادل ٣ أضعاف أجره.وبرأت المحكمة ٣ مندوبين من وزارة المالية لدي وزارة التموين والتجارة الداخلية، من التهم المنسوبة إليهم، كما قضت بعدم قبول الدعوى التأديبية بالنسبة للمشرف السابق على إدارة الاستحقاقات لبطلان قرار الإحالة.