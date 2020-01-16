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رئيس التحرير التنفيذي
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الكرازة

هانى باخوم: السفير البابوى لمصر نيقولاس شخصية منفتحة ومتعاونة

الخميس 16/يناير/2020 - 03:28 م
هاني باخوم
هاني باخوم
ماريان رسمى
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قال الأب هاني باخوم النائب البطريركي لشئون البطريركية، إن الكنيسة القبطية الكاثوليكية تستقبل بفرح سعادة السفير البابوي المطران نيقولاس، ووصفه بـ"الشخصية المنفتحة والمتعاونة"، كسفير بابوي جديد بجمهورية مصر العربية.

وأضاف "باخوم" في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن قداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان اختار المطران نيقولاس هنري ماري دينيس سفيرًا بابويًا لجمهورية مصر العربية.

وعن سيرته الذاتية استطرد الأب هاني باخوم قائلًا: "إن السفير الجديد فرنسي الجنسية، ولد في 5 أغسطس عام 1958، وسيم كاهنا 4 يوليو عام 1989، وسيم أسقفا 6 يناير 2013، وكان السفير البابوي بجواتيمالا.

واختتم الأب هاني تصريحاته قائلًا: "يهنئ المكتب الإعلامي الكاثوليكي بمصر المطران نيقولاس باختيار قداسة البابا له ونهنئ كنيستنا بشخصه الكريم".

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