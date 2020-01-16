48 أمبولًا.. إحباط محاولة تهريب مخدر الترامادول

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة فوزي محمد مدير الإدارة، من ضبط محاولة تهريب عدد من أمبولات الترامادول المخدرة الممنوع تعاطيها أو تداولها أو استيرادها أو تصديرها طبقا لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 63 وتعديلاته، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط شركة الطيران اليمنية، رقم 606 القادمة من "سيئون"، اشتبه مأمور اللجنة أحمد الصعيدي في راكب يمني الجنسية، وبسؤاله عما إذا كان معه أشياء يستحق عليها رسوم جمركية فأجاب بالنفي، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة "X-RAY" بمعرفة ولاء محمد، مأمور الفحص، فتم تأكيد الاشتباه.وبالعرض على فوزي محمد مدير الإدارة، قرر تشكيل لجنة من أحمد إبراهيم مأمور الجمرك، وناصر صفوت مدير الحركة، لتفتيش حقائبه، فتبين وجود 48 أمبولًا لمخدر "الترامادول" Tramdol 100mg، مخبأة داخل علب أدوية "بانادول" بحقيبة يد صغيرة لتضليل رجال الجمارك.وقرر جمال عبدالفتاح مدير عام مبنى جمارك الركاب بمطار القاهرة، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحريز المضبوطات، وتحرير محضر تهرب جمركي رقم 1 لسنة 2020، ويأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على كافة المطارات، والمنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.