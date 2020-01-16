4.5 مليون عبوة.. المخزون الاستراتيجى من ألبان الأطفال المدعمة

أعلن الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن توفير مخزون استراتيجي من الألبان الصناعية المدعمة يصل إلى 4.5 مليون عبوة برصيد يكفى ثلاثة أشهر.وأضاف لـ"الدستور" أن الوزارة توفر ألبان الأطفال من عمر يوم حتى سن 12 شهرًا، لافتًا إلى أنه يتم توفير 20 مليون علبة لبن سنويًا للأطفال أقل من عام بجميع المحافظات.وأشار مجاهد إلى أنه يتم توزيع عبوات الأطفال المدعمة على 1093 منفذًا لصرف الألبان الصناعية الشبيهة بلبن الأم فى جميع محافظات الجمهورية، لافتًا إلى أن القطاع يوفر نوعين من الألبان، الأول يشمل الفئة العمرية أقل من 6 أشهر والنوع الآخر للفئة العمرية أكثر من 6 أشهر حتى عام.وأكد أنه يتم صرف الألبان للمستحقين من عمر يوم حتى عمر عام فى عدة حالات تشمل؛ وفاة الأم، توأمين أو أكثر، مرض الأم بمرض مزمن، ونقص إدرار اللبن.وأوضح المتحدث الرسمى للوزارة، أنه تم إعداد وتهيئة 1093 وحدة رعاية أساسية لتقديم خدمة دعم وتشجيع الرضاعة الطبيعية، وترشيد استهلاك الألبان الصناعية المدعمة.وأشار مجاهد إلى أنه تم الانتهاء من ميكنة صرف الألبان بـ14 محافظة، وجار الإعداد لتدريب باقي محافظات الجمهورية.