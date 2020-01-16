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الخميس 16 يناير 2020 الموافق 21 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

عبدالعال فى جنيف للمشاركة فى اجتماعات البرلمان الدولى

الخميس 16/يناير/2020 - 01:03 م
عبدالعال
عبدالعال
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
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وصل ظهر اليوم الخميس الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إلى مدينة جنيف للمشاركة في الاجتماع الخامس للفريق الاستشارى رفيع المستوى المعنى بمكافحة الإرهاب التابع للاتحاد البرلماني الدولي.

تأتى مشاركة الدكتور عبدالعال باعتباره ممثلًا للمجموعة العربية بالاتحاد.

وتضمن جدول أعمال الاجتماع الذي سيعقد على مدار اليوم وغد مناقشة آليات العلاقة بين الفريق الاستشاري رفيع المستوى ومكتبى الأمم المتحدة المعنيين بمكافحة الإرهاب والمخدرات والجريمة، كما يناقش الاجتماع برنامج العمل المقترح لعام 2020، لتفعيل دور البرلمانيين في حماية ضحايا العمليات الإرهابية، وعرض ميثاق العمل البرلماني لتنسيق مكافحة الإرهاب.

ويعد هذا الاجتماع ضمن سلسلة الأنشطة المعتمدة للفريق الاستشاري الرفيع المستوى للاتحاد البرلماني الدولى المعنى بمكافحة الإرهاب والتطرف، بغية تحقيق أهداف البرنامج المشترك للاتحاد البرلماني الدولى والأمم المتحدة.

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