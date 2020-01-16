استقرار أسعار اللحوم اليوم.. «الكندوز» بـ 130 جنيها

قال هيثم عبد الباسط، عضو شعبة اللحوم بالغرف التجارية، إن هناك استقرارا في أسعار اللحوم اليوم الخميس.وأضاف عبد الباسط، في تصريحات خاصة للدستور، أن سعر اللحوم الكندوز سجل سعر بين 110 حتى 130 جنيها للكيلو، واللحم المفروم من 100-130 جنيها، والسجق 110-125 جنيهًا.وسجلت أسعار البفتيك والاستيك بين 110- 130 جنيهًا، وأسعار البرجر البلدى بين 100-125 جنيهًا.وأوضح أن أسعار اللحوم الضأن تراوحت بين 125 لـ 150 جنيهًا، كما تراوح سعر كيلو اللحوم الجملي بين 90 – 110 جنيهات.