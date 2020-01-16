سعد الدين: تراجع واردات البترول نتيجة اكتفاء مصر من الغاز

قال محمد سعدالدين، نائب رئيس غرفة البترول والتعدين ورئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية، إن هناك تراجعا في واردات البترول خلال الفترة الحالية بنسبة 23.5% نتيجة اكتفاء مصر من البترول.وأضاف سعدالدين في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن هذا التراجع نتيجة اكتفاء مصر من الغاز الطبيعي الذي كان يتم استيراده بشكل كبير من الخارج، ولكن بعد الاكتشافات الأخيرة لعدد من الحقول البترولية أصبح لدينا اكتفاء، وأصبحنا نصدر لعدد كبير من الدول.وأشار نائب رئيس غرفة البترول والتعدين ورئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية، إلى أن هذا التراجع نتيجة إحلال المنتج المحلي محل المنتج المستورد، وهذا يعتبر طفرة كبيرة سوف تؤثر على كافة القطاعات خاصة القطاع الصناعي بعد توفير الغاز إلى المصانع، مشيرًا إلى أن في فترة من الفترات تم إغلاق بعض المصانع نتيجة عدم وجود الغاز الذي يصل للمصانع على عكس الآن.