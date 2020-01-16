الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة اليوم.. والقاهرة 12

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تنخفض درجات الحرارة، اليوم الخميس، ليسود البلاد طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافيء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، مع سقوط أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة.والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على شمال البلاد وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، توقع خبراء الأرصاد أن تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:الصغرى العظمىالقاهرة 12 18شبين الكوم 11 18طنطا 11 17دمنهور 12 18الإسكندرية 12 18بلطيم 12 18مطروح 11 15السلوم 10 15سيوة 10 12بورسعيد 15 21دمياط 14 20الزقازيق 10 20الاسماعيلية 10 21السويس 11 21العريش 10 23رفح 11 23رأس سدر 12 20نخل 05 22نويبع 15 25طابا 13 22كاترين 05 17الطور 13 24شرم الشيخ 16 24الغردقة 14 25مرسى علم 15 24الفيوم 11 18بنى سويف 11 19المنيا 09 19أسيوط 06 19سوهاج 10 20قنا 10 21الأقصر 11 22أسوان 12 24أبوسمبل 11 23الوادى الجديد 09 24شلاتين 17 26أبورماد 16 25حلايب 19 24رأس حدربة 18 23