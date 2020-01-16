الأمم المتحدة تدعو المجتمع الدولى لدعم مؤتمر برلين حول ليبيا

ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الأسرة الدولية تقديم «دعم قوي» للمؤتمر المقرر عقده في برلين الأحد المقبل حول السلام في ليبيا.وقال «جوتيريش» في تقرير إلى مجلس الأمن الدولي: «أحض جميع الأطراف المتحاربة على الإسراع في تعزيز الوقف غير المشروط للأعمال العدائية الذي تم التوصل إليه برعاية رئيسي روسيا وتركيا والانخراط بصورة بناءة في تحقيق هذه الغاية، بما في ذلك في إطار عملية برلين».وشدد الأمين العام بانعقاد مؤتمر برلين الذي سيشارك فيه، موضحًا أنه يرمي إلى «توحيد المجتمع الدولي من أجل إنهاء النزاع والعودة إلى عملية سياسية من خلال توفير الشروط اللازمة لحوار ليبي-ليبي».وندد الأمين العام بـ«التدخلات الخارجية» في النزاع الليبي، مجددا التحذير من أن «أي دعم خارجي للأطراف المتحاربة لن يؤدي إلا إلى تعزيز الصراع المستمر وتعقيد الجهود الرامية لإتاحة التزام دولي واضح بحل سلمي للأزمة في البلاد».ولفت «جوتيريش» في تقريره إلى أن مشروع البيان الذي سيصدر عن مؤتمر برلين، يتمحور حول «ستة محاور»، هي: «وقف الأعمال القتالية ووقف دائم لإطلاق النار، وتطبيق حظر الأسلحة، وإصلاح قطاع الأمن، والعودة إلى عملية سياسية، وإصلاح اقتصادي، واحترام القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان».