الأمم المتحدة: جوتيريش سيشارك في مؤتمر برلين حول ليبيا

أعلنت الأمم المتحدة، أن أمينها العام أنطونيو جوتيريش سيشارك في أعمال المؤتمر الدولي حول ليبيا، الذي سينعقد في العاصمة الألمانية برلين يوم الأحد المقبل.وقال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك- في موجز صحفي بمقر الأمم المتحدة أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الأربعاء: إن جوتيريش سيتوجه إلى برلين للمشاركة في المؤتمر، برفقة كل من مبعوثه الخاص إلى ليبيا غسان سلامة، ونائبته للشئون السياسية روزماري ديكارلو.