مصرع طالب بطلق ناري فى الرأس بنجع حمادي

لقي طالب مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر إصابته بطلق ناري في الرأس بقرية زليتم، التابعة لمركز نجع حمادي بقنا.تلقى اللواء شريف عبد الحميد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من اللواء محمد ضبش، مدير المباحث الجنائية، يفيد بمصرع أحمد عبدالناصر أحمد، 15 عامًا، طالب، مقيم زليتم، إثر إصابته بطلق ناري في الرأس.انتقلت قوة أمنية برئاسة النقيب جابلا السمان، معاون أول وحدة مباحث نجع حمادي، إلى مقر الواقعة، لكشف ملابساتها، وكثفت أجهزة الأمن من جهودها وبدأت في الاستماع لأقوال شهود العيان.تم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.