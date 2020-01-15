رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 15 يناير 2020 الموافق 20 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«تديره المخابرات».. «سيتا» ذراع تركيا الإعلامي لتشويه صورة مصر

الأربعاء 15/يناير/2020 - 10:02 م
شركة «سيتا» للدراسات
شركة «سيتا» للدراسات
طباعة
داهم رجال الأمن الوطني بوزارة الداخلية، الأربعاء، موقع إحدى اللجان الإلكترونية التي يديرها عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية بمنطقة باب اللوق، لإعداد تقارير ومواد مغلوطة ومفبركة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية بهدف تشويه صورة البلاد.

وتعمل اللجنة الإلكترونية تحت غطاء شركة «سيتا» للدراسات التى أسستها الجماعة الإرهابية بدعم من دولة تركيا، وتعد تقارير سلبية تتضمن معلومات مغلوطة ومفبركة حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والحقوقية وإرسالها لمقر الوكالة بتركيا بهدف تشويه صورة البلاد على المستويين الداخلي والخارجي، وفقا لبيان وزارة الداخلية.

وتولى التركي أيدوغان عثمان قالا بلك «هارب» وبعض العناصر التركية والإخوانية إدارة مقر اللجنة الإلكترونية بالبلاد، وبمداهمة المقر ضبط التركي حلمى مؤمن مصطفى بلجي، المدير المالي، والإخواني حسين عبدالفتاح محمد عباس، المدير الإداري، والإخواني حسين محمود رجب القباني، مسئول الديسك، والإخواني عبدالسلام محمد حسن إبراهيم، مساعد المدير المالي.

وعُثر على العديد من أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة وبعض المبالغ المالية بالعملات المحلية والأجنبية.

وترصد «الدستور» أبرز المعلومات عن المركز:
- تأسس المركز عام 2005 لتحليل القضايا المتعلقة بالسياسة الخارجية التركية والدول الأخرى.
- أحد أهم المراكز المقربة من السلطة الحاكمة والحكومة.
- بعد 2007 توسعت مجالات المركز وبدأت ترصد الأوضاع الاقتصادية بالدول الأخرى.
- المركز مقره الرئيسي في أنقرة وله فرعان كبيران في إسطنبول وواشنطن.
- يركز المركز جهوده لتشويه دول المنطقة والنزعات الدولية.
- أعد المركز العام الماضي بحثًا لتشويه الصحفيين العاملين في المؤسسات الإعلامية الدولية.
- وصفت جمعية الصحفيين الأتراك البحث بـ«التقرير البوليسي».
- قالت الجمعية إن المركز يعد تقارير بالتعاون مع المخابرات التركية.
- يستهدف المركز الصحفيين غير المقربين من السلطة الحاكمة.
- قدمت نقابة الصحفيين التركية بلاغا ضد المركز.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خاص.. أسرار كتائب تشويه عمليات ‏الجيش فى سيناء

تورجيت أوغلو: شعبنا يحب مصر.. ونجاح قمة شرم الشيخ «جن جنون» أردوغان

زعيم المعارضة التركية: أوضاع البلاد فى ظل حكم أردوغان يرثى لها

شباب «الإرهابية» يتحدون أردوغان: «لن نرحل من تركيا إلا جثثًا»

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 15 دقيقة

«فورت برنيس».. كيف امتلكت مصر ثانى أكبر قاعدة عسكرية فى العالم؟

منذ حوالي 5 ساعات

إعادة محاكمة المهندس المصرى المحكوم عليه بالإعدام فى السعودية

منذ حوالي 17 ساعة

التحريات تكشف ملابسات حريق مركب بنهر النيل فى الجيزة

منذ حوالي 8 ساعات

كارثة في ملهى ليلي بالجيزة.. أم تقدم ابنتها القاصر لـ«المتعة الحرام»

الصور

image description

مؤتمر إعلان تفاصيل السوبر بين الأهلي والزمالك

image description

دار أزياء «فيرساتشي» تستعرض مجموعة لما قبل خريف 2020

image description

عدوية والليثى وحجاج.. يدعمون نجل سعد الصغير (صور)

image description

صور جنازة نجل الدكتورة مايا مرسى

image description

طارق المهدي يشارك بجلسات الملتقي العربي الإفريقي

الأكثر قراءة

السيسى يوجه رسالة خاصة للقوات المسلحة بعد افتتاح «برنيس»

انتصار السيسى فى عزاء نجل مايا مرسى

«فورت برنيس».. كيف امتلكت مصر ثانى أكبر قاعدة عسكرية فى العالم؟

«الداخلية»: ضبط خلية إلكترونية تركية تشترك مع الإخوان لتشويه مصر

إنفوجراف

image description

9 معلومات عن قاعدة برنيس الجو بحرية (إنفوجراف)

image description

الموعد الأخير لحجز رحلات القدس

image description

حصاد قطاع الأوقاف في 2019 (إنفوجراف)

image description

تفاصيل «حياة كريمة» لخدمة 11 محافظة.. إنفوجراف

أيام زمان

عادات الفنانين في رمضان.. «أفعال لا تصدق طوال الشهر الفضيل»

لعنة محجوب عبدالدايم.. أسرار تفكير حمدى أحمد فى الاعتزال بسبب «القاهرة 30»

الجميلة والوحش.. لماذا طلب رشدى أباظة اللبنانية صباح فى بيت الطاعة؟

من مذكرات العندليب.. اعترافات عبدالحليم حافظ عن التمثيل

نجم الساعة

عادات الفنانين في رمضان.. «أفعال لا تصدق طوال الشهر الفضيل»

الصحة

5 قواعد لخسارة الوزن بطريقة صحية

أفضل 5 تقنيات جديدة لتوحيد لون البشرة وإزالة البقع

بعض أدوية مرض السكر تقلل من الإصابة بالنقرس (دراسة)

6 أطعمة ممنوعة على الأطفال الرضع

الرئيس نيوز

انفوجراف.. قاعدة «برنيس» في سطور

باحث سياسي: تصريحات أردوغان عن التطهير العرقي في ليبيا محاولة لضرب نسيجها المتماسك

"مستقبل وطن" عن قاعدة برنيس: القوة الضمانة الحقيقية لحفظ استقرار الدول

ناجية من حادث "تكليف طبيبات المنيا": الضحايا أخذن "ميكروباص" على حسابهن

منوعات

CNN تروج لسفرة مصر بـ«الملوخية والفول والطعمية»

الألوان الطفولية وطبعات الأزهار تسيطر على الأزياء الرجالي فى ميلانو

أفضل 7 بلدان لقضاء عطلة رائعة

أمين عام «أبو ظبي الرياضي»: سعيد باستضافة أقوى «كلاسيكو»

كشكول

امتحانات سابقة لمادة "التربية الاسلامية" للشهادة الإعدادية الأزهرية

غرفة عمليات خاصة لامتحان الشهادات بالوادى الجديد الأزهرية

فى أول أيام الامتحانات.. "النجار" يتفقد كنترولات المعاهد الأزهرية

ناجية من حادث "تكليف طبيبات المنيا": الضحايا أخذن "ميكروباص" على حسابهن

إسلام سياسي

الطبلاوي يرد بنفسه على شائعة وفاته

وفد من مشيخة الأزهر يعزي الدكتورة مايا مرسي في وفاة نجلها- صور

"الانحراف في فهم السنة ".. من الرواق الأزهري بمعرض الكتاب 2020

عباس شومان: المتطرفون يرفعون راية الخلافة لدغدغة مشاعر الشباب

مقالات الرأي
خالد عكاشة
إيران.. أن تكون سجين الزيف الكامل
حسين عثمان
فيلسوف التجديد والمواطنة والتقدم
جلال حمام
سد النهضة.. إسرائيل تكمن فى التفاصيل
صفوت البياضي
مفاتيح أساسية للحياة السامية
المزيد

الثقافة

الشاعرة مروة نبيل في دار الأدهم بـ«عمائي»

«دار الكتب» بطنطا تناقش الآثار الصحية والاجتماعية للمخدرات

منال الدغار: «زوجات خائنات» يناقش أقدار الأنثى فى المجتمع

فعاليات ثقافية وفنية بمراكز إبداع «التنمية الثقافية»