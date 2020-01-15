«فورت برنيس».. كيف امتلكت مصر ثانى أكبر قاعدة عسكرية فى العالم؟



وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، قاعدة «برنيس»، وتعد أكبر قاعدة جوية بحرية في الشرق الأوسط وقطاع البحر الأحمر، والأولى من نوعها في مصر، التى شهدت انطلاق الفعالية الرئيسية للمناورات الأكبر في تاريخ الجيش المصري (قادر 2020) من القاعدة «الجوبحرية» الجديدة، إذ تشارك أهم القطع الحربية الجديدة، منها «حاملة المروحيات ميسترال، والسفن القتالية، والغواصات، وقوات الإنزال البرمائي، ومختلف أنواع المقاتلات المتعددة المهام والمروحيات الهجومية بالقوات الجوية».





وتعتبر قاعدة «برنيس» العسكرية، الثانية في سلسلة القواعد العسكرية الجديدة، ضمن مجموعة قواعد جديدة نفذتها القيادة العامة للقوات المسلحة، بتوجيه رئاسي لتأمين الحدود الاستراتيجية لمصر وتأمين الأهداف الحيوية.

وتشمل القاعدة مستشفى عسكريًا ورصيفًا بحريًا، وتم إنشاؤها في وقت لا يتعدى سنة، وتضم العديد من ميادين الرماية، ومهمتها الأولى حماية وتأمين السواحل المصرية الجنوبية، وحماية الاستثمارات الاقتصادية والثروات الطبيعية، ومواجهة التحديات الأمنية في نطاق البحر الأحمر، وتأمين حركة الملاحة العالمية بالبحر الأحمر.

يعد حصن برنيس العسكرى «Fort Berenice» الواقع شمال مثلث حلايب على البحر الأحمر، ثاني أكبر قاعدة عسكرية في العالم من حيث المساحة التي تبلغ 150 ألف فدان، بعد «فورت براج Fort Bragg» في ولاية كارولاينا الشمالية الأمريكية التي تبلغ مساحتها ١٥٤.١ ألف فدان، ويليه «فورت كامبيل Fort Campbell» الذي يبلغ مساحته ١٠١.١ ألف فدان على حدود ولايتي «كنتاكي وتينيسي» الأمريكيتين.ويصنف الحصن عسكريًا في برنيس، حسب محمد الكناني، الباحث في الشئون العسكرية بالمنتدى العربي لتحليل السياسات، في حديثه لـ«الدستور» قاعدة جوية بحرية مشتركة «Joint Air & Naval Base»، طبقًا لمسميات القواعد العسكرية العالمية الأحدث من نوعها.