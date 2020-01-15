زوج نانسي عجرم يصدر بيانًا بشأن تهمة القتل العمد لـ«لص الفيلا»

أصدر جابي جرمانوس محامي الدكتور فادي الهاشم، زوج المطربة اللبنانية نانسي عجرم، بيانا تعليقًا على اتهام موكله بالقتل العمد من القضاء اللبناني.



وقال في البيان: "لم نستغرب الإدعاء الراهن بحق الدكتور فادي الهاشم كون المسار الطبيعي أن يتحول الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان مع تأكيدنا أن قاضي التحقيق سيصدر قرارا باعتبار فعل الدكتور فادي الهاشم دفاع مشروع عن النفس".



وأضاف: "من الطبيعي أن يتم الادعاء وتحويل الملف إلى قاضي التحقيق الأول الذي بدوره يتابع التحقيقات وسيتثبت من صحة كل ما أدلى به الدكتور الهاشم ويتم توصيف فعل الدكتور الهاشم بالدفاع المشروع وفقا لما هو منصوص عنه في قانون العقوبات اللبناني".



وأوضح المحامي: "ترك الدكتور فادي من قبل النائب العام الاستئنافي تم بعد التثبت من توافر شروط الدفاع المشروع وأن هذا هو المسار الطبيعي للملف القضائي".



وكانت النيابة العامة في لبنان، ادعت اليوم الأربعاء، على زوج الفنانة نانسي عجرم بجرم قتل العمدي، إثر حادث إطلاقه النار على شخص سوري في منزلهما منذ أسبوعين.



وادعت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، على زوج الفنانة نانسي عجرم الدكتور فادي الهاشم بقتل المواطن السوري محمد الموسى، سندا للمادة 547 معطوفة على المادة 229 عقوبات القتل القصدي.