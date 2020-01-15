«القومي لأسر الشهداء» ينظم رحلة ترفيهية بأهرامات الجيزة (صور)

نظم المجلس القومي لأسر الشهداء والمصابين، رحلة ترفيهية لعدد من أسر الشهداء والمصابين صباح اليوم الأربعاء بمنطقة أهرامات الجيزة، يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أ.ح محمد عبدالمنعم، أمين عام المجلس بتنفيذ البرنامج الترفيهي والتثقيفي لأسر الشهداء والمصابين (اعرف بلدك) شتاء ٢٠٢٠.



وزارت أسر الشهداء والمصابين الأهرامات وأبوالهول وعددا من المعالم الأثرية بالمنطقة وسط فرحة وسعادة غامرة، موجهين الشكر لأمين عام المجلس على تنظيم مثل هذه الرحلات.



ومن المقرر استكمال البرنامج الترفيهي والتثقيفي حتى منتصف شهر فبراير القادم.