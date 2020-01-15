البابا تواضروس الثاني يزور دير الأنبا شنودة بسوهاج.. اليوم

يستعد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم، لزيارة عدد من الأديرة القبطية الأرثوذكسية بسوهاج، في ختام زيارته الرعوية التي يختتمها غدًا الخميس.



ويقوم قداسته بزيارة ديري الأنبا شنودة رئيس المتوحدين، والأنبا بشاي بسوهاج بحضور أكثر من 15 أسقفًا بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية.



وكان البابا قد دشن صباح اليوم كاتدرائية الأنبا شنودة بطهطا بمشاركة الأنبا إشعياء مطران الكنيسة بطهطا وتوابعها.



واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، منذ أيام، بعيد الميلاد المجيد، بينما تستعد حاليًا لاحتفالات عيد الغطاس المجيد، المُقرر تنظيم طقوسه في 19 يناير الجاري، والذي يحتفل البابا به في الكنيسة المرقسية بالإسكندرية.