«ركيزة نجاح مشروعات الحفاظ على التراث» ببيت المعمار المصرى

يقيم بيت المعمار المصري فى مقره بمنزل علي لبيب- بدرب اللبانة بميدان القلعة، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السادسة مساء السبت المقبل، أمسية بعنوان «المجتمع المدني: ركيزة نجاح مشروعات الحفاظ على التراث».



ومن المقرر أن يشارك في الأمسية كل من الدكتورة سهير زكي حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني كلية الهندسة – جامعة القاهرة، حيث تلقي الضوء على المناطق التاريخية إنتاج مجتمعات سابقة وكيف يلعب المجتمع المدني دورًا كبيرًا في نجاح مشروعات الحفاظ على تلك المناطق.