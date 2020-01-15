«ركيزة نجاح مشروعات الحفاظ على التراث» ببيت المعمار المصرى
الأربعاء 15/يناير/2020 - 04:45 م
آلاء حسنطباعة
يقيم بيت المعمار المصري فى مقره بمنزل علي لبيب- بدرب اللبانة بميدان القلعة، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السادسة مساء السبت المقبل، أمسية بعنوان «المجتمع المدني: ركيزة نجاح مشروعات الحفاظ على التراث».
ومن المقرر أن يشارك في الأمسية كل من الدكتورة سهير زكي حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني كلية الهندسة – جامعة القاهرة، حيث تلقي الضوء على المناطق التاريخية إنتاج مجتمعات سابقة وكيف يلعب المجتمع المدني دورًا كبيرًا في نجاح مشروعات الحفاظ على تلك المناطق.
ومن المقرر أن يشارك في الأمسية كل من الدكتورة سهير زكي حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني كلية الهندسة – جامعة القاهرة، حيث تلقي الضوء على المناطق التاريخية إنتاج مجتمعات سابقة وكيف يلعب المجتمع المدني دورًا كبيرًا في نجاح مشروعات الحفاظ على تلك المناطق.