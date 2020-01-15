رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 15 يناير 2020 الموافق 20 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ماذا سيحدث فى برلين؟.. وثيقة مسربة

الأربعاء 15/يناير/2020 - 04:31 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عبير سليم
طباعة
يعقد مؤتمر برلين الأحد المقبل في العاصمة الألمانية، والذي يضع ملف الأزمة الليبية على رأس الأجندة الخاصة به.

ونشرت قناة العربية على نسخة مسودة مسربة لمؤتمر برلين وما سيحدث فيه، ووفقًا للنسخة المسربة:

سيادة ليبيا
تم التشديد على أهمية سيادة ليبيا ووحدتها الوطنية، عبر دعم العملية السياسية.

هدنة شاملة
حثت المسودة الجهات الدولية على الالتزام بالامتناع عن التدخل الخارجي في ليبيا، والدعوة إلى هدنة شاملة ودائمة وإنهاء التحركات العسكرية في البلاد.

كما دعت إلى اتخاذ تدابير لبناء الثقة وتبادل الأسرى والجثامين بين الأطراف المتحاربة، كذلك نزع سلاح المجموعات المسلحة بإشراف الأمم المتحدة.

وطالبت الأطراف بالانفصال عن الجماعات الإرهابية المدرجة على قائمة الأمم المتحدة، وحظر سفر وتجميد أموال الأطراف المرتبطة بتلك الجماعات.

فرض عقوبات أممية
بالإضافة إلى ذلك، تضمنت المسودة المقترحة فرض عقوبات من مجلس الأمن على من ينتهكون وقف إطلاق النار، كما الدعوة إلى إنشاء مجلس رئاسي فاعل وتشكيل حكومة وطنية واحدة معتمَدة من مجلس النواب.

كذلك المطالبة بالتوزيع العادل للثروة العامة بين المناطق في ليبيا، واستعادة الدولة للاستخدام المشروع للقوة.

كما تضمنت تأييد إنشاء قوات الأمن الوطني والقوات العسكرية الموحدة تحت سلطة مركزية في ليبيا.

الحضور الليبي بالمؤتمر
ولكن السؤال: هل يحضر حفتر إلى المؤتمر، وفي هذا الصدد قال المتحدث باسم الخارجية الألمانية، راينر برويل، الأربعاء، إن بلاده تأمل أن تجعل كل اللاعبين الدوليين يستخدمون نفوذهم للدفع من أجل إحراز تقدم في محادثات السلام الليبية، واضعًا طموحات لمؤتمر سلام تستضيفه برلين يوم الأحد.

وأضاف أن الهدف "أوسع" من مؤتمر موسكو، الذي كان يهدف إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

إلا أن المتحدث الألماني أحجم عن تقديم قائمة محددة بالمشاركين في مؤتمر برلين، ولم يستطع تأكيد ما إذا كان فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني وخليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي سيحضران القمة يوم الأحد، لكنه قال إن الدعوات وجدت أصداء جيدة لدى المدعوين.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

رعب فى المنوفية.. انفجار 20 أنبوبة «دفعة واحدة»

منذ حوالي 23 ساعة

راقصة بالنقاب تثير جدلًا في شوارع السعودية (صور)

منذ ساعتين

النيابة اللبنانية توجه تهمة القتل العمد لزوج نانسي عجرم

منذ يوم

«الداخلية» تقتحم موقعًا جنسيًا.. وتنفذ «مهمة سرية»

الصور

image description

دار أزياء «فيرساتشي» تستعرض مجموعة لما قبل خريف 2020

image description

عدوية والليثى وحجاج.. يدعمون نجل سعد الصغير (صور)

image description

صور جنازة نجل الدكتورة مايا مرسى

image description

طارق المهدي يشارك بجلسات الملتقي العربي الإفريقي

image description

الملتقي العربي الإفريقي يبدأ جلسته الثالثة

الأكثر قراءة

الجيش السوداني يعلن انتهاء «تمرد المخابرات»

كارثة في ملهى ليلي بالجيزة.. أم تقدم ابنتها القاصر لـ«المتعة الحرام»

بعد تسريب وثيقة إقامته.. محطات فى قضية قتيل فيلا نانسى عجرم

النائب العام يشكل فريق تحقيق جديد لقضية ريجيني

إنفوجراف

image description

9 معلومات عن قاعدة برنيس الجو بحرية (إنفوجراف)

image description

الموعد الأخير لحجز رحلات القدس

image description

حصاد قطاع الأوقاف في 2019 (إنفوجراف)

image description

تفاصيل «حياة كريمة» لخدمة 11 محافظة.. إنفوجراف

أيام زمان

عادات الفنانين في رمضان.. «أفعال لا تصدق طوال الشهر الفضيل»

لعنة محجوب عبدالدايم.. أسرار تفكير حمدى أحمد فى الاعتزال بسبب «القاهرة 30»

الجميلة والوحش.. لماذا طلب رشدى أباظة اللبنانية صباح فى بيت الطاعة؟

من مذكرات العندليب.. اعترافات عبدالحليم حافظ عن التمثيل

نجم الساعة

عادات الفنانين في رمضان.. «أفعال لا تصدق طوال الشهر الفضيل»

الصحة

بعض أدوية مرض السكر تقلل من الإصابة بالنقرس (دراسة)

6 أطعمة ممنوعة على الأطفال الرضع

أسباب الإصابة بمتلازمة القولون العصبى

احذرى.. إحدى تسريحات شعرك تسبب الصداع

الرئيس نيوز

النائب العام يشكل فريق تحقيق جديد لقضية ريجيني

تسيير خط طيران مباشر بين القاهرة ودبلن

اللي مش هيروح هيتجازى".. إيهاب الطاهر يكشف تفاصيل جديدة فى واقعة طبيبات تكليف المنيا

تعرف على تفاصيل مسودة "مؤتمر برلين" بشأن ليبيا

منوعات

ولى عهد أبوظبى: «برنيس» تعزز دور مصر فى منظومة الأمن العربى

هندرسون وبرونز أفضل لاعب ولاعبة بإنجلترا فى 2019

زوجان يتحديان الطبيعة بـ«صورة البركان»

خطر محتمل.. الأعشاب تنمو على إيفرست

كشكول

وحدة الكلى بجامعة طنطا على الخريطة العالمية

امتحانات "دراسات الإسكندرية" بدون غش أو شغب

"رانيا الكيلاني" مديرًا لوحدة رصد المشكلات المجتمعية بجامعة طنطا

حظر "الهواتف المحمولة" في لجان الشهادات بالإسكندرية الأزهرية

إسلام سياسي

خطة الصوفية لإنشاء أكبر معهد صوفى إسلامى فى مصر

بحضور شيوخها ومريديها...النقشبندية الصينية تحتفل بذكرى تأسيسها

داعش تهاجم محافظة صلاح الدين العراقية

برلمانى إيراني: اختراق استخباراتي وراء مقتل سليماني

مقالات الرأي
ثروت الخرباوي
لأول مرة.. شهادة الشهيد هشام بركات عن فض «رابعة»
منى رجب
سيدة الكرم والهاربون الثلاثة
ماجد حبته
رويترز.. BBC.. والمخابرات البريطانية
لينا مظلوم
أهمية موقف مشترك.. يا عرب
المزيد

الثقافة

«ركيزة نجاح مشروعات الحفاظ على التراث» ببيت المعمار المصرى

«شعر إبراهيم ناجي» على المائدة المستديرة لملتقى الشعر العربي

غدًا.. ختام ملتقى القاهرة الدولي الخامس للشعر العربي

«سبع سنوات حول الدلتا» بمركز الصورة المعاصرة.. الثلاثاء