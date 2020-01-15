ماذا سيحدث فى برلين؟.. وثيقة مسربة

يعقد مؤتمر برلين الأحد المقبل في العاصمة الألمانية، والذي يضع ملف الأزمة الليبية على رأس الأجندة الخاصة به.



ونشرت قناة العربية على نسخة مسودة مسربة لمؤتمر برلين وما سيحدث فيه، ووفقًا للنسخة المسربة:



سيادة ليبيا

تم التشديد على أهمية سيادة ليبيا ووحدتها الوطنية، عبر دعم العملية السياسية.



هدنة شاملة

حثت المسودة الجهات الدولية على الالتزام بالامتناع عن التدخل الخارجي في ليبيا، والدعوة إلى هدنة شاملة ودائمة وإنهاء التحركات العسكرية في البلاد.



كما دعت إلى اتخاذ تدابير لبناء الثقة وتبادل الأسرى والجثامين بين الأطراف المتحاربة، كذلك نزع سلاح المجموعات المسلحة بإشراف الأمم المتحدة.



وطالبت الأطراف بالانفصال عن الجماعات الإرهابية المدرجة على قائمة الأمم المتحدة، وحظر سفر وتجميد أموال الأطراف المرتبطة بتلك الجماعات.



فرض عقوبات أممية

بالإضافة إلى ذلك، تضمنت المسودة المقترحة فرض عقوبات من مجلس الأمن على من ينتهكون وقف إطلاق النار، كما الدعوة إلى إنشاء مجلس رئاسي فاعل وتشكيل حكومة وطنية واحدة معتمَدة من مجلس النواب.



كذلك المطالبة بالتوزيع العادل للثروة العامة بين المناطق في ليبيا، واستعادة الدولة للاستخدام المشروع للقوة.



كما تضمنت تأييد إنشاء قوات الأمن الوطني والقوات العسكرية الموحدة تحت سلطة مركزية في ليبيا.



الحضور الليبي بالمؤتمر

ولكن السؤال: هل يحضر حفتر إلى المؤتمر، وفي هذا الصدد قال المتحدث باسم الخارجية الألمانية، راينر برويل، الأربعاء، إن بلاده تأمل أن تجعل كل اللاعبين الدوليين يستخدمون نفوذهم للدفع من أجل إحراز تقدم في محادثات السلام الليبية، واضعًا طموحات لمؤتمر سلام تستضيفه برلين يوم الأحد.



وأضاف أن الهدف "أوسع" من مؤتمر موسكو، الذي كان يهدف إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار.



إلا أن المتحدث الألماني أحجم عن تقديم قائمة محددة بالمشاركين في مؤتمر برلين، ولم يستطع تأكيد ما إذا كان فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني وخليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي سيحضران القمة يوم الأحد، لكنه قال إن الدعوات وجدت أصداء جيدة لدى المدعوين.