ننشر أسماء ضحايا حادث ميكروباص 15 مايو

أعلنت وزارة الصحة والسكان وفاة 4 أطباء وإصابة 17 آخرين في حادث اصطدام سيارة ميكروباص، بالقرب من مدينة 15 مايو، أثناء توجههم من المنيا إلى القاهرة لتنفيذ التكليف.



وقالت وزارة الصحة والسكان إنه تم نقل المصابين إلى مستشفيات حلوان و15 مايو ويتلقون الرعاية الطبية الكاملة، وأن الوزيرة وجهت بتوفير الرعاية الصحية الكاملة للأطباء المصابين بالمستشفيات كما تم توفير كل المستلزمات الطبية وأكياس الدم للمصابين.



وحصلت «الدستور» على أسماء المصابين والمتوفين في الحادث، وهم:



إيمان عاطف

نوارة نبيل حمدان

نورا كمال عبداللطيف

محمد حجاج يوسف

إيمان علي محمد

جهاد محمد يوسف

سلمى حسونة

فاطمة منصور محمد

سعيد أحمد محمد

زين صالح محب

آية رفعت

أمنية رفعت

أحمد سيد محمد

كمال جرجس



والمتوفين هم

سماح نبيل

رانيا محمد

أحمد فتحي