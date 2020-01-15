صور حادث مصرع وإصابة 17 طبيبًا بـ «الأوتوستراد»

حصلت "الدستور" على صور حادث مصرع 4 أطباء وإصابة 13 آخرين، إثر تصادم "ميكروباص" يستقلونه بسيارة ربع نقل على طريق الأوتوستراد، كانت غرفة النجدة قد تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم مروع علي طريق الصف، ووجود حالات وفاة وإصابة، وفور إخطار اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، وجه بسرعة الانتقال لموقع الحادث.



وانتقلت مباحث الصف وضباط المرور الي مسرح الحادث بالطريق الصحراوى الشرقى، وسيارات الاسعاف وتم نقل المصابين والمتوفين لمستشفيات الصف، و15 مايو، والعياط حيث تبين أن الحادث أسفر عن مصرع طبيب وإصابة 13 آخرين، وثم ارتفع لـ 4 أطباء.



وتبين من التحريات التي اجريت باشراف اللواء محمود السبيلي مدير الادارة العامة للمباحث، والعميد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، أن سيارة ميكروباص اصطدمت بأخرى نقل جامبو بعد اختلال عجلة القيادة بيد قائدها، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

