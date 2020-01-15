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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

غدًا.. مصر تعلن تأسيس منظمة إقليمية للغاز

الأربعاء 15/يناير/2020 - 02:52 م
الغاز
الغاز
سيد ابراهيم
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يُعقد غدًا الخميس المؤتمر الصحفي لوزراء منتدى غاز شرق المتوسط بالقاهرة، وذلك عقب الاجتماع الوزاري، بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس.

وكان المهندس طارق الملا، وزير البترول والطاقة، ونظيره الإسرائيلي، قد أعلنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، عن باكورة ضخ الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر اليوم، بما يمثل تطورًا مهمًا يخدم المصالح الاقتصادية لكلا البلدين، حيث ستخطو مصر خطوة جديدة في التحويل إلى مركز إقليمي للطاقة عبر استيراد الغاز وإسالته فى المحطات المصرية وإعادة تصديره إلى أوروبا.

وسيعلن كلا الوزيرين المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور شتاينس، وزير الطاقة الإسرائيلي، هذا التطور أثناء المؤتمر الوزاري لمنتدى غاز شرق المتوسط والذي سيعقد غدًا الخميس في القاهرة.

ومن المتوقع أن يوافق كل من وزراء الطاقة المصري والقبرصي والإسرائيلي واليوناني والإيطالي والأردني والفلسطيني على تأسيس منظمة إقليمية للغاز خلال انعقاد القمة.

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