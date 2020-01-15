حرق صور خامنئي وسليماني في مدن إيرانية (فيديو وصور)

نشرت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، اليوم الأربعاء، مقاطع فيديو وعددا من الصور، لحرق صور المرشد الإيراني علي خامنئي، وقائد فليق القدس القتيل قاسم سليماني، من داخل قاعدة فوج فتح في مدينة بهبهان.



وكان المتظاهرون، استهدفوا قاعدة لفوج فتح في مدينة بهبهان الإيرانية، وكانت هذه القاعدة لعبت دورًا نشطًا للغاية في قمع أبناء المدينة خلال انتفاضة نوفمبر من العام الماضي.



كما في الوقت نفسه، تم إشعال النار في صور لخميني وخامنئي وقاسم سليماني في عدة مناطق في طهران وإسلام شهر وزنجان وشهر كرد ومريوان وسبزوار وايرانشهر.





