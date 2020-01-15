«شهر العسل فى المالديف» أول صورة لمحمود العسيلى وزوجته

ظهر الفنان محمود العسيلي خلال صورة له أثناء قضائه شهر العسل في جزر المالديف، مع زوجته خبيرة التجميل أمنية عبدالمنعم، وكانت مرتدية "بكيني".



نشر محمود العسيلي عبر "إنستجرام" صورة له من جزيرة المالديف التي يقضي فيها شهر العسل، وذلك دون الكشف عن وجه زوجته، وعلق عليها قائلًا: "وأنا مش واخد بالي".



واحتفل العسيلي بزفافه يوم الجمعة الماضي، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وحضر الزفاف عدد من نجوم الفن ومنهم السيناريست تامر حبيب، ميس حمدان، تامر حسني، أحمد صلاح حسني، غادة عادل واختارت العروس لها فستانًا قصيرًا باللون الأبيض.



وكانت آخر أعمال العسيلي الفنية أغنية "تمثيلية" التي طرحها بالتزامن مع حفل زفافه، من كلمات أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبدالواحد بمشاركة العسيلي، وتوزيع أمير هداية.