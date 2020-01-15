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فن

«مصر النهاردة» يستعرض افتتاح السيسي قاعدة «برنيس» بالبحر الأحمر

الأربعاء 15/يناير/2020 - 12:30 م
السيسي
السيسي
دعاء عبد المقصود
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يستعرض الليلة برنامج "مصر النهاردة "على شاشة القناة الأولى افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي قاعدة برنيس والتي تعد أكبر قاعدة جوية بحرية بالشرق الأوسط، بقطاع البحر الأحمر، والأولى من نوعها على الأراضي المصرية.

وتناقش الفقرة مع ضيف البرنامج أهمية وجود القاعدة في الجنوب لتخفيف الضغط عن قاعدة سفاجا، وضمان قدرة إضافية لتأمين وحماية السواحل المصرية الجنوبية، ولتكون نقطة انطلاق أكثر قربًا لجنوب البحر الأحمر لوحدات الأسطول الجنوبي، لتأمين الحدود الإستراتيجية لمصر وتأمين الأهداف الحيوية
و تستضيف الفقرة اللواء محفوظ مرزوق مدير الكلية البحرية الأسبق.

كما تناقش الحلقة في فقرتها الثانية الفقرة موضوع استمرار تراجع الدولار أمام الجنيه وتأثير وانعكاسات ذلك على الاقتصاد، وتستضيف الفقرة كريم على حسن عابدين أستاذ الاقتصاد الدولي.

البرنامج تقديم ريهام الديب وأحمد سمير يذاع فى العاشرة مساء على شاشة القناة الأولى.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، افتتاح قاعدة «برنيس»، والتي تعد أكبر قاعدة جوية بحرية في الشرق الأوسط، وبقطاع البحر الأحمر، والأولى من نوعها في مصر.

ويشهد «السيسي» انطلاق الفعالية الرئيسية للمناورات الأكبر في تاريخ الجيش المصري (قادر 2020) من القاعدة «الجوبحرية» الجديدة، إذ تشارك أهم القطع الحربية الجديدة منها «حاملة المروحيات ميسترال، والسفن القتالية، والغواصات، وقوات الإنزال البرمائي، ومختلف أنواع المقاتلات المتعددة المهام والمروحيات الهجومية بالقوات الجوية».

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