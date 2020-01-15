نيويورك تايمز: إيران استهدفت الطائرة الأوكرانية بصاروخين





كشفت صحيفة "نيويورك تايمز"، اليوم الأربعاء، عن استهداف إيران الطائرة الاوكرانية بصاروخين من قبل منظومة الدفاع الجوي التابع للحرس الثوري الإيراني.ووثقت الصحيفة الأمريكية تصريحاتها بمقطع فيديو يظهر لحظة استهداف الحرس الثورى الإيرانى طائرة أوكرانية فجر الأربعاء الماضى، ومقتل جميع ركابها البالغ عددهم 176 راكبا.وكان التليفزيون الإيراني ذكر، نقلا عن مصدر عسكري، خلال الفترة الماضية، أن الطائرة الأوكرانية التي سقطت، الأربعاء الماضي، قصفت نتيجة خطأ بشري غير مقصود.وأوضح المصدر العسكري، أن الطائرة الأوكرانية قصفت عن طريق الخطأ، مشيرا إلى أن الطائرة الأوكرانية تعرضت للقصف بعد أن حلقت بالقرب من موقع عسكري.وأشار البيان، إلى أنه ستتم محاسبة الأطراف المسئولة عن ذلك.