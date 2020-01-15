«النصر للملاحات» تطرح مناقصة عزل الملح المركز ببرج العرب

طرحت شركة النصر للملاحات، إحدى شركات القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، مناقصة للبدء في مشروع إنشاء جسور حوض الترسيب رقم 9 بمساحة 840 ألف متر مربع بالجزء الشمالي لحوض التركيز.



وتستهدف الشركة من المشروع عزل المحلول الملحي المركز بملاحات برج العرب التابع للشركة.



ومن المقرر أن تفض جلسة المناقصة يوم 29 يناير الجاري.



يُشار إلى أن وزارة قطاع الأعمال تعمل على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها، ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية في الشركات وتحديث نظم الإدارة، وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها؛ للمنافسة في الأسواق المحلية.