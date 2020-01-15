بمشاركة «ميسترال».. السيسي يشهد المرحلة الختامية لـ«قادر 2020»

أعلنت رئاسة الجمهورية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيشهد اليوم الأربعاء، المرحلة الختامية للمناورة «قادر 2020» عقب افتتاح قاعدة «برنيس» الجوية البحرية، الأكبر في منطقة البحر الأحمر.



ويشهد الافتتاح وزراء الدفاع العرب، مع تنفيذ مناورة كبرى برية وجوية وبحرية في مسرح عمليات البحر الأحمر بقطاع قاعدة رأس بناس البحرية، جنوب شرقي مصر وقبالة مثلث حلايب وشلاتين، ضمن خطة الدولة لافتتاح عدد من القواعد الجوية والبحرية الكبرى، الجاري إنشاؤها وتطويرها، خلال الفترة المقبلة.



ويشارك في المناورة، حاملة المروحيات ميسترال والسفن القتالية والغواصات وقوات الإنزال البرمائي ومختلف أنواع المقاتلات متعددة المهام والمروحيات الهجومية بالقوات الجوية.