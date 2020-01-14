أحمد موسى يناشد وزيرة الصحة الاهتمام بمستشفيات الصعيد

ناشد الإعلامي أحمد موسى، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، توجيه نظره إلى المستشفيات الطبية والمراكز الصحية في الصعيد والاهتمام بها.



وقال موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن مستشفيات الصعيد تحتاج إلى نظرة كبيرة، كما تحتاج إلى تدخل ومتابعة من الوزيرة، لافتًا إلى أن التدخل يحتاج إلى إنفاق الكثير من الأموال في قطاع الصحة.



وأضاف موسى أنه، يلجأ إلى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، للعمل على علاج الكثير من الحالات، موجهًا الشكر له، على الطب المحترم في مستشفيات وزارة التعليم العالي.



كانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أعلنت عن تطوير مستشفى بولاق الدكرور العام بمبلغ 150 مليون جنيه ضمن خطة الوزارة 2019-2020 لتطوير ورفع كفاءة المنشآت الطبية بكل محافظات الجمهورية، في ردها على استجواب مقدم من أحد النواب حول أوضاع المستشفى.