«التعليم»: أسئلة امتحانات الثانوي ليست من الكتاب

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن التقييم المعدل في المرحلة الثانوية يقيس "مستوي فهم مخرجات التعلم" وليس حفظ الكتاب المدرسي.



وأكد الوزير خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الأسئلة ليست من خارج المنهج وليست من الكتاب ولكنها مرتبطة بمخرجات التعلم المشروحة في الكتاب، مطالبا الالتزام بالنصائح بالتحضير الجيد باستخدام ما تم توفيره على منصة التعلم في بنك المعرفة مع الابتعاد عن الدروس الخصوصية كي تكون النتيجة أفضل.



وأوضح أن الهدف هنا هو "تغيير طريقة المذاكرة" والتأكد من "فهم مستهدفات الدرس"، وليس البحث عن إجابات نموذجية لأسئلة متفق عليها.