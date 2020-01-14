نيللي كريم تطمئن جمهورها: «أنا بخير.. استنوني في رمضان»

طمأنت الفنانة نيللي كريم متابعيها على صحتها بعد خضوعها لجراحة مؤخرًا لاستئصال ورم من الوجه.



وقالت نيللي كريم، خلال مداخلة هاتفية لها مع فضائية dmc، في احتفالية القناة بعيد ميلادها الثالث: "الحمد لله أنا كنت تعبانة وعملت العملية وأنا دلوقتي بخير وبحضّر لمسلسل لرمضان المقبل".



أضافت "المسلسل يسمى النصابين كاسم أولي، وهو من إخراج كاملة أبوذكري، والتي عملت معها أنجح أعمالي، "سجن النسا، زاد، وفيلم واحد صفر، وفيلم يوم للستات"، وهذا يعتبر العمل الخامس لي معها، مؤكدة أن المسلسل هذا العام يختلف عن كل أعمالها وهو يعتبر تغيرا لجلدها هي وكل طاقم العمل.